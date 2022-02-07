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الإثنين، 07-02-2022 01:41 م

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنه ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر كانون الثاني الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية والصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


ووفق النشرة، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 883.9 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون الثاني والذي بلغ 813.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.6%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 912.3 دولار للطن مقابل 834.2 دولار المسجل في شهر كانون الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4%.

وارتفع سعر الديزل من 737.7 دولار للطن إلى 792.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5%، وارتفع سعر الكاز من 776.8 دولار للطن الى 833.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7.3%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 468.8 دولار للطن إلى 503.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 7.4%.

كما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط إلى 776 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعراً بلغ 94.1 دولار للبرميل مقابل 86.9 دولار المسجل في شهر كانون الثاني الماضي.

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