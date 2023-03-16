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الخميس، 16-03-2023 09:35 ص

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات من 0.8% - 7% عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية، انخفضت خلال الاسبوع الثاني من شهر آذار الحالي بنسب تراوحت من 0.8% - 7% .

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وبينت الوزارة أنه قد انخفض سعر ( بنزين اوكتان 90 ) بنسبة بلغت 1.4%، كما انخفض سعر ( بنزين اوكتان 95) بنسبة 0.8%.


وأشارت الأرقام إلى انخفاض سعر السولار بنسبة 4.5%، كما انخفض الكاز بنسبة 5.5% ، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال 7%.


وأضافت النشرة أنه قد انخفض معدل متوسط خام برنت ليصل سعر البرميل خلال الاسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 81.6 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت 3.7% . 


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