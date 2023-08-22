الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات بالتعاون مع الشركاء، سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتعلقة بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ومنها الطاقة المتجددة تماشيا مع التوجهات العالمية في تخفيض البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ.

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وأضاف الخرابشة خلال حضوره ورشة العمل الختامية لـ"دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن" أننا نضع نصب أعيننا هدفا يتمثل برفع المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكة من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 50% بحلول العام 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.



وأشار الوزير الخرابشة الى أن العمل على تنفيذ هذه الدراسة سيساعد شركات الكهرباء الأردنية في تقديم خدمات مميزة للعملاء وتقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية وتخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات كافة في المملكة، وهذا ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.



وعبر الخرابشة عن شكره للبنك الدولي على دعمه المستمر لقطاع الطاقة في الأردن، آملا ان تتوصل النقاشات حول الدراسة الى تحسين وتجويد توصياتها وصولا الى تحسين أداء الشبكة الكهربائية الأردنية.



وتُقيّم ” دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن ” مدى جاهزية أنظمة النقل والتوزيع الكهربائية الأردنية لتبني التقنيات المتقدمة والإجراءات الموصى بها لتعزيز قدرة الشبكة على دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة المنتجة، وتركز على زيادة مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية لاستدامة الأحداث المتعلقة بالمناخ وتعزيز الرقمنة وتحديث البنية التحتية الكهربائية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.



كما أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات لدعم اعتماد التقنيات المتقدمة وتحول الطاقة بما يتواءم مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي.