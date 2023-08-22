الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بإربد والمفرق غداً

اختفاء طفل بظروف غامضة بعمان ذهب للمدرسة ولم يعد - صورة

الأمن يوضح حادثة إصابة طفل في منزله بالزرقاء ويبحث عن الفاعل

آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري بالأردن

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين الخميس المقبل

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

الارصاد تبشر الاردنيين : ستشعرون بالفرق ابتداءً من هذا اليوم

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل الخليل

الحكومة توجه رسالة للمعلمات بالأردن

المانيا تطلب تشغيل ممرضين من الأردن

 
الثلاثاء، 22-08-2023 01:55 م

الخرابشة: نسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50%

solar-p


الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات بالتعاون مع الشركاء، سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتعلقة بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ومنها الطاقة المتجددة تماشيا مع التوجهات العالمية في تخفيض البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ.

اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة خلال حضوره ورشة العمل الختامية لـ"دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن" أننا نضع نصب أعيننا هدفا يتمثل برفع المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكة من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 50% بحلول العام 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.


وأشار الوزير الخرابشة الى أن العمل على تنفيذ هذه الدراسة سيساعد شركات الكهرباء الأردنية في تقديم خدمات مميزة للعملاء وتقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية وتخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات كافة في المملكة، وهذا ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.


وعبر الخرابشة عن شكره للبنك الدولي على دعمه المستمر لقطاع الطاقة في الأردن، آملا ان تتوصل النقاشات حول الدراسة الى تحسين وتجويد توصياتها وصولا الى تحسين أداء الشبكة الكهربائية الأردنية.


وتُقيّم ” دراسة خيارات الشبكات الذكية لشبكة الكهرباء في الأردن ” مدى جاهزية أنظمة النقل والتوزيع الكهربائية الأردنية لتبني التقنيات المتقدمة والإجراءات الموصى بها لتعزيز قدرة الشبكة على دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة المنتجة، وتركز على زيادة مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية لاستدامة الأحداث المتعلقة بالمناخ وتعزيز الرقمنة وتحديث البنية التحتية الكهربائية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.


كما أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات لدعم اعتماد التقنيات المتقدمة وتحول الطاقة بما يتواءم مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي.

إقرأ ايضا
LYNXMPEB2M09C_L

دولة عربية على مشارف الإفلاس.. وقد تتخلف عن سداد ديونها قريبا

64e4894566de2

رجال أعمال أردنيون يزورون قطر لبحث تعزيز الاستثمارات بين البلدين

222

معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7% في الربع الثاني من 2023

20

الأسهم الأوروبية ترتفع

1d0e556e-whatsapp-image-2023-03-11-at-9.37.19-am

الوطنية العقارية تحقق نسبة إشغال 99% بالمناطق المفتوحة

2248841-276631248

الهند تدرس فرض مزيد من القيود على تصدير الأرز

أخبار متعلقة
60aa1fe2656db

الحكومة: الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا

7202325152550947478989

ترجيح رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل في الأردن بهذه النسب

161248

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

906FB60F-F001-4F06-959C-619304E5DDAD

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

720231913393330374281

بعد أن تم رفع الفائدة في الأردن.. تعرّف على أسعار فائدة البنك المركزي الجديدة

63d4b8f3813b8

نمو الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6%