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السبت، 29-07-2023 10:14 ص

بعد أن تم رفع الفائدة في الأردن.. تعرّف على أسعار فائدة البنك المركزي الجديدة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بعد أن قرر البنك المركزي الأردني يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على كافة الأدوات السيّاسة النقديّة، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي في الاردن بمقدار 0.25% ووصل إلى 7.5%.

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وبينت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن سعر إعادة الخصم بلغ 8.5%، فيما بلغ سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 8.25% .

وارتفع سعر نافذة الإيداع لليلة واحدة ليصل الى 7.25% .


وأكد البنك المركزي أنه سيتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللَازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، استنادًا إلى المتابعة الدّقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدّوليّة.


وحقق الاقتصاد الوطني نموا تجاوز التوقعات في الربع الأول من العام الحالي نسبته 2.8%، وتم ضبط معدل التضخم عند مستويات معتدلة تراوحت حول 3% خلال النصف الأول من هذا العام.

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