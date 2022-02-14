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الإثنين، 14-02-2022 10:28 ص

الخرابشة يشارك في مؤتمر مصر الدولي للبترول

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الوكيل الاخباري - يشارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول الذي بدأت أعماله في القاهرة اليوم الاثنين للبحث في مستجدات قطاع البترول والتحديات التي تواجه العالم في هذا المجال.اضافة اعلان


 ويشارك الوزير الخرابشة في جلسة وزارية تناقش الطريق الى التعافي وديناميكيات السوق الجديدة وتعاون المنتجين والمستهلكين لضمان ازدهار واستقرار امدادات الطاقة.

 ويبحث المشاركون في المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع البترول والتحولات العالمية بهذا الخصوص وبدء تعافي القطاع من تداعيات جائحة (كورونا) وسبل مواجهة التغير المناخي وآليات الخروج بنتائج تستفيد منها الشعوب.

 ويناقش المشاركون آليات تمويل المشاريع البترولية وتمكين المراة في قطاع الطاقة والتحول الرقمي في قطاع البترول خاصة لمواجهة جائحة (كورونا).

 ويضم الوفد الأردني بالإضافة الى الوزير الخرابشة كلا من مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة ومساعد الأمين العام لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري.

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