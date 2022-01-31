كما انفرد الوكيل.. الابقاء على أسعار البنزين بنوعيه والديزل والكاز

الوكيل الاخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر شباط القادم.

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون ثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون أول الماضي.



وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لجميع المشتقات النفطية إلا أن لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلساً للتر، وتثبيت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.



وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 86.9 دولار للبرميل في شهر كانون ثاني الحالي مقابل 73.9 دولار للبرميل المسجل في شهر كانون أول الماضي.

وانفرد موقع الوكيل بنشر خبر توجه نحو تثبيت اسعار المحروقات لشهر شباط المقبل.

وتاليا اسعار المحروقات للشهر القادم:



