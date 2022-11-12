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السبت، 12-11-2022 03:32 م

الخضري: قطّاع التخليص رافد للاقتصاد الوطنيّ والمساند الأوّل لكافّة القطاعات التجاريّة في المملكة

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الوكيل الإخباري - قال عضو كتلة العطاء، مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، تيسير موفّق الخضري، أنّ قطاع التخليص المساند الأوّل لكافّة القطاعات التجاريّة في المملكة، منوّهاً إلى أنّ تواجده كعضو في مجلس إدارة النقابة أعطته الفرصة للاطّلاع على جميع التحدّيات والمعيقات الّتي تتعلّق في القطاعات التجاريّة.اضافة اعلان

وأكّد على أنّ قطاع التخليص من القطاعات الهامّة الداعمة للاقتصاد الوطنيّ نظراً لحجم العمل الّذي يقوم به، إذ  شركات القطاع تتواجد في كافّة المراكز الجمركيّة بالمملكة، بعدد يقارب ٤٢٢ شركة.
ونوّه إلى أنّ قطاع التخليص يعتبر من أقرب القطاعات للقطاع التجاريّ، نظراً لدوره في تسهيل عمليّة دخول البضائع للسوق المحلّيّ
ولفت إلى  النقابة ومن خلال مجالس الشراكة مع الدوائر الحكوميّة عالج الكثير من التحدّيات الّتي تواجه قطاع التخليص والقطاعات التجاريّة،  مضيفاً أنّ النقابة طالبت بتبسيط وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات الّتي تعود بالمنفعة على القطاع التجاريّة وتوفير البيئة المحفّزة للاستثمار.  
 
ولفت إلى غرفة تجارة عمّان يجب أن يكون لها دور فاعل في دعم جهود قطاع التخليص من خلال توحيد الجهود مع النقابة والدفع باتّجاه دعم حلّ القضايا المشتركة والّتي تخدم قطاعي التجارة والتخليص.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش

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