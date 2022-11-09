الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 02:24 م

الدكتور حسّونة يؤكّد على الدور القانونيّ ل'تجارة عمّان' للحدّ من عمليّات بيع الأدوية والمكمّلات الغذائيّة غير المرخّصة عبر الإنترنت

هههههه


الوكيل الإخباري - أكّد عضو كتلة العطاء، وامين سر مجلس نقابة الصيادلة سابقا، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، على ضرورة أن تقوم غرفة تجارة عمّان بدورها القانونيّ للحدّ من عمليّات بيع الأدوية والمستلزمات الطبّيّة وأدوات التجميل والمكمّلات الغذائيّة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعيّ دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.اضافة اعلان


وقال الدكتور حسّونة، في بيان صحافيّ، أنّ تفعيل دور الغرفة القانونيّ للحدّ من هذا البيع، يعود بالنفع على القطاعات التجاريّة المرخّصة كالصيدليّات ومستودعات الادوية ومراكز التجميل المرخّصة.

وحذّر من الضرر الصحّيّ الّذي قد ينتج عن شراء هذه البضائع الّتي تباع من خلال مواقع التواصل الاجتماعيّ أو خلال الصفحات الإلكترونيّة، مشدّداً على أنّ هذه البضاعة قد تفتقد لإجراءات التخزين والتوزيع الصحيحة، الأمر الّذي قد يجعلها فاسدة أو مضرّة بصحّة الإنسان.

ودعا إلى بناء شراكة حقيقيّة بين غرفة تجارة عمّان مع الجهات الرسميّة لإغلاق هذا الصفحات وتشديد الرقابة على من يحاول بيع الادوية والمكمّلات الغذائيّة أو أدوات التجميل دون ترخيص رسميّ.

وأكّد على أنّ غرفة تجارة عمان لها دور كبير بالتشاور مع وزارة الصحّة ونقابة الصيادلة والتشاور مع النقابات الأخرى من أجل سنّ التشريعات والقوانين الرادعة لهذا نوع من البيع.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.

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