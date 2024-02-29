الدولار يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

الوكيل الاخباري -

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يتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، اليوم الخميس، قبل بيانات التضخم المرتقبة على نطاق واسع والتي يمكن أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة، في حين تلقى الين المتراجع دعما بعدما أشار أحد صناع السياسات إلى الحاجة للتخلي عن السياسات النقدية فائقة التيسير.وواصلت عملة بتكوين التحليق بعيدا وتجاوزت 63 ألف دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لتصل مكاسبها في فبراير لنحو 50 % فيما يمثل الارتفاع الشهري الأكبر منذ ديسمبر 2020، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 69 ألف دولار.وجرى تداول الين في أحدث التعاملات عند 149.87 للدولار، بانخفاض حوالي 2% خلال الشهر.