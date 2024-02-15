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الخميس، 15-02-2024 07:34 ص

الدولار يستقر والين يرتفع رغم انكماش اقتصاد اليابان

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الوكيل الإخباري - استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات، اليوم الخميس، المبكرة، مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يعلق فيه مسؤولو البنك المركزي على بيانات التضخم.

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وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار رغم تعرضه لضغوط جديدة هذا الأسبوع إذ أظهرت بيانات انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.


وأثارت بيانات التضخم الأميركية توقعات بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام. 

 




 

 


 

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