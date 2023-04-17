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الإثنين، 17-04-2023 05:23 م

ارتفاع الأسهم الأوروبية

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الوكيل الاخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع توقعات المستثمرين بأن تستمر البنوك الأميركية الكبيرة في الإعلان عن نتائج فصلية قوية هذا الأسبوع، بينما يتطلعون أيضا إلى أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورة رفع أسعار الفائدة.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع مؤشر (ستوكس 600) 0.3 بالمئة بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما بلغ المؤشر (ستوكس 50) للأسهم القيادية ذروته في 22 عاما.


وتصدرت أسهم قطاع التعدين قائمة الرابحين، إذ سجلت ارتفاعا 1.6 بالمئة، وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة.

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