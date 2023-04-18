أسعار النفط تستقر وسط ترقب البيانات الصينية

الوكيل الاخباري -
استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم بعد انخفاضها باثنين في المائة في الجلسة السابقة، وسط ترقب لبيانات اقتصادية صينية بحثا عن مؤشرات على تعافي اقتصادي.اضافة اعلان
واستقر خام برنت عند 84.76 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 80.88 دولار للبرميل.
وتراجعت الأسعار أمس مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة في مايو، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.
ووفقا لوكالة فرانس برس من المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي، كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق اليوم. ( الإقتصادية
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