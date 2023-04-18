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الثلاثاء، 18-04-2023 10:14 ص

بعد تراجعها بسبب الدولار.. كيف تم تداول أسعار النفط؟

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس بنحو ملحوظ في ظل صعود مؤشر العملة الأمريكية الدولار.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.49% إلى 81.23 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 85.22 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي تعاملات أمس الاثنين تراجعت أسعار الذهب الأسود مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في مايو 2023، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.

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روسيا اليوم

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