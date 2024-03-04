الإثنين 04-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 04-03-2024 11:44 ص

الدولار يترقب مؤشرات من الفيدرالي حول مسار الفائدة

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الوكيل الإخباري - تحرك الدولار الأميركي في نطاق ضيق خلال تعاملات، اليوم الاثنين، تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة إذ يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أكثر أهمية لاستقاء مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) أسعار الفائدة.

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وارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط تدفقات كبيرة على صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصات.

وسجل اليورو أداء قويا بعد صعوده يوم الجمعة بنسبة 0.33 % في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق قرار بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي الخميس.

 




 

 


 

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