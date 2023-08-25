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الجمعة، 25-08-2023 02:27 م

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى منذ منتصف حزيران

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الوكيل الاخباري - تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ منتصف حزيران، اليوم الجمعة، متأثرا بتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يوقف قريبا رفع أسعار الفائدة.

وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف حزيران عند 1.0766 دولار تقريبا. وانخفض اليورو 0.3 بالمئة في أحدث تعاملات اليوم.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، إلى أعلى مستوى منذ السابع من حزيران عند 104.25. وارتفع المؤشر بأكثر من 2 بالمئة في آب متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين.

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وتأثر اليورو والجنيه الإسترليني بشكل سلبي هذا الأسبوع بسبب بيانات النشاط التجاري الضعيفة التي دفعت المستثمرين إلى خفض توقعاتهم للمزيد من رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو وبريطانيا. وتراجع الين 0.16 بالمئة إلى 146 للدولار، ومع بلوغ العملة اليابانية المستوى الذي تدخلت عنده طوكيو العام الماضي، يتوخى المتعاملون الحذر بحثا عن مؤشرات عن اتخاذ خطوات مماثلة هذه المرة.


وظل الدولار الأسترالي بدون تغيير يذكر عند 0.642 دولار تقريبا، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.590 دولار.


بترا


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