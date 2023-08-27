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الأحد، 27-08-2023 09:16 ص

الفيدرالي الأمريكي يُعلن مواعيد الرفع الجديدة للفائدة وميعاد أولي للخفض

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الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي لوريتا ميستر، إن رفع المزيد من الفائدة أمر وارد جداً. 

وبينت ميستر، أن توقعاتها للفائدة في الوقت الحالي هو أنه سيتم الرفع مرة أخرى، ولا حاجة لأن يكون الرفع في اجتماع ايلول المقبل.

وذكرت أنه بمجرد رفع الفائدة إلى مستويات 5.75% سيتوجب على الفيدرالي الحفاظ على هذه المستويات المرتفعة لبعض الوقت.

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وعن خفض الفائدة، قالت ميستر، أنها بحاجة إلى إعادة تقييم موقفها بخصوص خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024.

ونوهت ميستر إلى أنها تميل إلى تأييد سياسة نقدية تمكن الاقتصاد الأمريكي من خفض التضخم إلى 2% بنهاية 2025.

واعتبرت أن خفض التضخم في عام 2025 ليس بالهدف الصعب، موضحة أنه يعطي فرصة للاقتصاد الأمريكي بالوصول إلى المستوى المستهدف من التضخم.

ويذكر أن توقعات السوق وأداة متابعة الفيدرالي تشير إلى احتمالية 60% لرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع تشرين الثاني القادم الذي سيلي اجتماع ايلول المقبل.

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