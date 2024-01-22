الإثنين 22-01-2024
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الإثنين، 22-01-2024 11:37 ص

الدولار يحاول الاحتفاظ بمكاسبه بانتظار اجتماعات بنوك مركزية

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الوكيل الإخباري - يكافح الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على مكاسبه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ أدت قرارات البنوك المركزية المرتقبة في اليابان وأوروبا وتوقعات السوق المتذبذبة حول خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى توقف صعوده المدفوع بالبيانات في أواخر الأسبوع الماضي.

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وكان الين الياباني هو الاستثناء البارز في التعاملات التي اتسمت خلاف ذلك بالهدوء، وابتعدت العملة اليابانية عن أدنى مستوى لها خلال شهر واحد.


وكان الين الأكثر تراجعا مقابل الدولار هذا العام، إذ انخفض حوالي 5%  في ارتداد سريع من صعوده في ديسمبر إلى أعلى مستوياته في 5  أشهر بالقرب من 140.


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