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الثلاثاء، 27-06-2023 08:43 ص

الدولار يصعد قبيل بيانات أمريكية هامة

دولار


الوكيل الاخباري - حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الثلاثاء، وسط توتر كبير في روسيا وترقب المتعاملين بيانات أمريكية قد تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة.


شهدت روسيا مطلع الأسبوع محاولة تمرد تم إجهاضها، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهرا مقابل الروبل.


وارتفع مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 102.770.
واستقر الروبل عند 84.40 للدولار بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2022.


تتضمن البيانات الأميركية هذا الأسبوع الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة وإحصائيات الإسكان واستطلاعين لمعنويات المستهلكين من منظمة كونفرنس بورد وجامعة ميشيجان.


استقر اليورو عند 1.09055 دولار قبل كلمات من المقرر أن يلقيها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي خلال منتدى البنك حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال يومي الثلاثاء والأربعاء.


وسجل الدولار الأسترالي 0.66815 دولار، مرتفعا 0.10 بالمئة، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6159 دولار.

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سكاي نيوز



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