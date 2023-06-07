الذهب عالمياً يهبط بعد أن كان مستقرا

الوكيل الإخباري -

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث يتم تداولها في نطاق ضيق بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لقرار سعر الفائدة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وفي غضون ذلك، تلقت سوق الذهب خبرًا سلبيًا جديدًا، حيث تقلصت الصادرات من أكبر مستهلكي السبائك في الصين بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في مايو، بجانب انخفاض الواردات أيضًا. حيث تفاعل مؤشر الدولار مع البيانات وتحول للارتفاع بعدما كان منخفضًا بشكل طفيف، وهو الأمر الذي دفع الذهب للهبوط بعدما كان مستقرًا.وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1975 دولار للأوقية.فيما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.2% إلى 1959 دولار للأوقية.