كوريا الشمالية: توسع بريكس قد يُعجّل بإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام كورية شمالية إن توسع ما يسمى بمجموعة دول بريكس الناشئة يمكن أن يعجل بإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي.

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وانتقد محلل الشؤون الدولية الكوري الشمالي يونج إيل هيون استخدام الولايات المتحدة للدولار وقوتها العسكرية كوسائل "للهيمنة".



وعقدت مجموعة دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - اجتماعا لوزراء خارجيتها في جنوب إفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال المحلل إن التحركات الدولية غير المسبوقة للحد من استخدام الدولار وميل العديد من الدول للانضمام إلى بريكس يعجل بنهاية الدولار كعملة رئيسية وبالتالي نهاية الهيمنة الأمريكية".



وتابع يونج:"اليوم، لجأت الولايات المتحدة إلى كل الوسائل والطرق للحفاظ على تفوق الدولار كعملة رئيسية، وتنتقد كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة سياسات الولايات المتحدة الخارجية من خلال مقالات لمحللين في الشؤون الدولية وتبثها وكالة الأنباء المركزية الكورية.

