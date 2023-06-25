الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

جمعية وكلاء السيارات: إلزام التجار بتقديم كفالة خطية يصب في مصلحة المستهلك مباشرة

الامانة تؤكد على أماكن بيع الاضاحي- أسماء

توضيح حول فيديو متداول لمواطن تم الحجز على أمواله لعدم تسديده فاتورة المياه

الخدمات الطبية الملكية تعلن قائمة القبول ببرنامج الإقامة

بلدية إربد الكبرى تُحدد دوام السوق المركزي خلال عيد الأضحى

حماية المستهلك: من حق المواطن الحصول على أضاحي بأسعار عادلة

ديوان الخدمة المدنية يطلق جائزة الموظف المثالي

شكاوى من عدم توفر حليب "حساسية حليب البقر" في مستشفى السلط والصحة توضح

3 شركات أردنية على قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط بين أقوى الشركات لعام 2023 - أسماء

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

 
الأحد، 25-06-2023 10:48 ص

كوريا الشمالية: توسع بريكس قد يُعجّل بإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

2209286-1554357775


الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام كورية شمالية إن توسع ما يسمى بمجموعة دول بريكس الناشئة يمكن أن يعجل بإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي.

اضافة اعلان


وانتقد محلل الشؤون الدولية الكوري الشمالي يونج إيل هيون استخدام الولايات المتحدة للدولار وقوتها العسكرية كوسائل "للهيمنة".


وعقدت مجموعة دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - اجتماعا لوزراء خارجيتها في جنوب إفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر.


وقال المحلل إن التحركات الدولية غير المسبوقة للحد من استخدام الدولار وميل العديد من الدول للانضمام إلى بريكس يعجل بنهاية الدولار كعملة رئيسية وبالتالي نهاية الهيمنة الأمريكية".


وتابع يونج:"اليوم، لجأت الولايات المتحدة إلى كل الوسائل والطرق للحفاظ على تفوق الدولار كعملة رئيسية، وتنتقد كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة سياسات الولايات المتحدة الخارجية من خلال مقالات لمحللين في الشؤون الدولية وتبثها وكالة الأنباء المركزية الكورية.

إقرأ ايضا
1663488627269-1200x900

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

6523

المركزي التركي يتخذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية آليات السوق

14061067471561215743

قبيل العيد .. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن ؟

بنزين2

عقل يرجح تثبيت البنزين وخفض الديزل الشهر القادم

25566

3.7 مليون يورو من أوروبا لدعم اقتصاد لبنان الأخضر والدائري

2563

3 مدن عربية تتذيل القائمة.. أفضل وأسوأ 10 مدن في العالم ملائمة للعيش - أسماء

أخبار متعلقة
Gold_800x533_L_1629277477

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

2195551-1159829368

الدولار يتماسك مع توقع استمرار إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

447

الأمم المتحدة تحذر من تهديد جديد للأمن الغذائي العالمي بسبب روسيا

توقعات-بقفزة-كبيرة-لسعر-الدولار-مع-قرار-الاحتياطي-الفيدرالي-رفع-الفائدة

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

114

أوكرانيا تضع خطة بديلة للتصدير إذا انهار اتفاق الحبوب

5c7cd6bbd43750ab618b45f7

روسيا تتجه لتعليق صادرات الغاز المسال بسبب هجمات الطائرات المسيرة