الخميس 22-06-2023
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الخميس، 22-06-2023 10:30 ص

الدولار يهبط لأدنى مستوى له في شهر

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الوكيل الإخباري - اقترب الدولار، الخميس، من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات بعدما تمسك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية التي لم تشمل مفاجآت تذكر.اضافة اعلان


وارتفع الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في عام قبل إعلان قرار بنك إنجلترا الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق الخميس. ومن المرجح أن يبقي تقرير عن التضخم، الذي يواصل تسجيل مستويات مرتفعة، صدر الأربعاء صناع السياسة في حالة تأهب.

وقال باول في كلمته لأعضاء مجلس النواب في الكونغرس أمس إن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأميركية يقدم "تكهنا جيدا جدا" عما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي.

وتتماشى هذه التصريحات مع ما قاله البنك المركزي الأميركي في اجتماع للسياسة النقدية الأسبوع الماضي.

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