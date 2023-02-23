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الخميس، 23-02-2023 02:54 م

الدولار يواصل الصعود بعد قمة 6 أسابيع

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الوكيل الإخباري - عاد الدولار للارتفاع بعد أن انخفض في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية، اليوم الخميس، حيث ظل بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.اضافة اعلان


تم تداول مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من 6  عملات أخرى، على مستوى مرتفع بنسبة 0.1٪ عند 104.56، ولا يزال قريبًا من ذروة ستة أسابيع، حيث وصل 104.67 الأسبوع الماضي.

تم تداول مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، على مستوى مرتفع بنسبة 0.1٪ عند 104.56، ولا يزال قريبًا من ذروة ستة أسابيع، حيث وصل 104.67 الأسبوع الماضي.

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