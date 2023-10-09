الدولرة تنتشر في هذه الدولة العربية.. فهل تتجه للدولار وتلغي عملتها؟

الوكيل الإخباري -
مع تصاعد وتيرة انهيار الليرة اللبنانية منذ الأزمة المالية في عام 2019، تزايد استخدام الدولار بين المؤسسات العامة والخاصة في لبنان مع تسعير الفواتير والخدمات بكل من العملة المحلية والدولار معاً.اضافة اعلان
ووفق استطلاع جديد شمل 150 شخصا لبنانيا أو مقيما من مختلف الطبقات الاجتماعية، أن حوالي 55% من المشمولين في الدراسة يقومون بتسديد مصاريفهم الشهرية بالدولار الأميركي، مما يشير إلى توجه لبنان نحو سيناريو الدولرة.
وتختلف تفسيرات مفهوم الدولرة بين اللبنانيين، حيث يعتبر 40% من المشاركين في الاستطلاع أن الدولرة تعني استخدام الدولار في تحديد الأسعار والرواتب في السوق المحلية، مما يؤثر على القوة الشرائية ومعدلات التضخم.
ونسبة 42٪ من المشاركين يرون أن الدولرة تمثل استبدالاً للعملة المحلية في المعاملات الداخلية نتيجة فقدان الثقة بها.
أما النسبة المتبقية من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان، فإنهم يعتبرون أن مفهوم الدولرة يتعلق بالقرارات الحكومية التي تهدف إلى تبني الدولار كعملة رسمية أو غير رسمية لتحسين الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. investing