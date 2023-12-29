مع انتهاء 2023.. النفط يخسر 10% ويقدم أسوأ أداء منذ 2020

الوكيل الإخباري - تنهي أسعار النفط عام 2023 هبوطًا بـ 10% بعد عامين من الصعود على أساس سنوي، في عام قادت فيه التغيرات الجيوسياسية وعمليات خفض إنتاج النفط وسياسات البنوك المركزية حالة تقلب استمرت على مدار العام.

اضافة اعلان



وتعمل منظمة "أوبك +"التي تضم السعودية وروسيا والعديد من الدول على خفض الإنتاج لتعديل السعر صعودًا.



وتخفض المنظمة إنتاج النفط في الوقت الحالي بـ 6 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 6% من المعروض الدولي.



وتواجه أوبك تراجعا في الطلب على خامها في النصف الأول من عام 2024 تماما مع انخفاض حصتها العالمية إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا نتيجة لتقليل الإنتاج وخروج العضو أنغولا.



توقع استطلاع لرويترز يضم 34 اقتصاديا ومحللا أن يتراجع متوسط خام برنت إلى 82.56 دولار في عام 2024، مقارنة بالتوقعات البالغة 84.43 دولار، حيث تنبأوا بأن النمو العالمي الضعيف سيحد من الطلب، في حين قد توفر التوترات الجيوسياسية الدعم.



ويتناقض الأداء الضعيف للنفط في نهاية العام مع الأسواق العالمية للأسهم، التي تتجه نحو ارتفاع في نهاية عام 2023.



وفيما يخص السوق العملات، كان الدولار على الدفعة الخلفية ومتجها نحو انخفاض بنسبة 2% هذا العام بعد عامين من ارتفاع قوي. ( investing )

