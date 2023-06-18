الدين العام الأميركي يتجاوز التوقعات مسجلا 32 تريليون دولار

الوكيل الإخباري - تجاوز إجمالي الدين الوطني في الولايات المتحدة حاجز 32 تريليون دولارا ليصل إلى مستوى جديد من الارتفاع ينذر بمعركة حول العجز والإنفاق لإدارة الرئيس جو بايدن.

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وجاء الإعلان عن حجم الدين في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية بعد أسابيع قليلة من اتفاق الحكومة مع الغالبية الجمهورية في الكونغرس على تعليق سقف الاقتراض لتفادي إغلاق الحكومة.



وتأتي الزيادة في الدين الحكومي عند هذا الحد، أعلى بكثير من التوقعات للمديونية الأميركية ما قبل أزمة وباء كورونا وتعكس الزيادة في الإنفاق العام مع استمرار عدد من البرامج التي بدأتها الحكومة في فترة أزمة الوباء لتخفيف تبعات إغلاق الاقتصاد.

وتوقع تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن تشهد الفترة المقبلة "معركة جديدة في شأن الإنفاق الحكومي".



وتبدأ لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي قريباً دراسة قوانين وقرارات الإنفاق المقبلة في ظل ضغط من الجمهوريين لخفض الإنفاق والضرائب، ومن شأن ذلك أن يفاقم مشكلات الإدارة الأميركية، بل ربما تواجه الحكومة احتمال إغلاق أعمالها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما جرى تفاديه أخيراً باتفاق بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، أدى إلى تعليق قانون سقف الدين لمدة عامين.