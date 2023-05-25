تدفقات المستثمرين الأجانب تقود مؤشر نيكي الياباني للارتفاع

الوكيل الإخباري - عوض مؤشر نيكي الياباني خسائره الخميس بعد جلستين متتاليتين من الهبوط بدعم من شركات متعلقة بتصنيع الرقائق وتفاؤل بشأن النتائج المالية وتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب.

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وصعد المؤشر نيكي 0.4% ليغلق عند 30801.13 نقطة.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 2146.15 نقطة.



وقفز سهم شركة ادفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 16.22 % وقاد المؤشر الفرعي لأشباه الموصلات صعودا بعد توقع إيرادات قوية من نفيديا كورب لصناعة الرقائق ومقرها الولايات المتحدة.



وزاد سهم شركة راكوتن جروب 0.68 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت تسعيرا لطرح جديد للأسهم لتمويل توسعاتها. ( سكاي نيوز )

