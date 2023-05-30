الذهب عالمياً يترنح أمام توقعات رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع معدلات الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.



وزاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، مما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

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وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9 % فقط إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو.





( سكاي نيوز )

