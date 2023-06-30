الذهب يتجه لتسجيل خسارة فصلية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

الوكيل الاخباري - يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة فصلية له في ثلاثة فصول الجمعة، بضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية، فيما منحت مؤشرات على تراجع التضخم المعدن الأصفر بعض الدعم.

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ويتجه مؤشر الدولار، وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، لتحقيق مكاسب في هذا الربع، مما أدى إلى تآكل جاذبية الذهب لدى المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.



وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة تباطؤا في مايو، في حين ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك المركزي بوتيرة سنوية 3.8 بالمئة، مسجلاً أقل ارتفاع سنوي منذ أكثر من عامين.



وارتفعت أسعار الذهب بعد البيانات.



وترفع زيادة أسعار الفائدة عوائد السندات، وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.









