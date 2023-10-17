الذهب عالمياً يفقد بريقه وترقب لخطاب رئيس الفيدرالي الأميركي

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

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وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1916.88 دولار للأونصة، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1930.00 دولار.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، مما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى.