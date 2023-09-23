السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

الشرطة المجتمعية تزور مدارس وتلقي محاضرات توعوية في مادبا

مادبا.. ارتفاع عدد السياح 116 %

بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

تقديرات مخزونات خام النحاس في إحدى مناطق ضانا تصل لمليون طن

تخفيضات وعروض في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الفئات المستثناة من العطلة الرسمية الأربعاء المقبل

وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة آخر بحادث انهيار أتربة في إربد

3552 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن

 
السبت، 23-09-2023 11:46 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

ذهب


الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، وذلك مع صعودها في آخر أيام الأسبوع، الجمعة، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.


وجاء ذلك بالتزامن مع سعي المستثمرين لتقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.


ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبع الماضي بنسبة 0.07 بالمئة، لتصل إلى 1925.23 دولار للأونصة.


وخلال تداولات الجمعة، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 0.27 بالمئة، بعد أن سجل أمس الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر.


وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
9202321105758667897640

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم !

ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت

1695395984524

رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية يصل إلى نحو 4.488 تريليون دولار

9202321122828143988374

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

650d88c84236045d01286037

أسعار البنزين تهوي في روسيا

الجنيه-الإسترليني-والدولار-الأمريكي

الاسترليني يواصل التراجع مقابل الدولار

أخبار متعلقة
7

أسعار المعدن الأصفر ترتفع وترقب لقرار الفائدة

LYNXMPEE5R1AR-ORUBS_L

انخفاض على أسعار الذهب عالمياً

15f1a841-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.-1

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة

LYNXMPEE0G158_L

بيانات إعانات البطالة الأمريكية تصدر مخالفة للتوقعات والذهب يهبط عالمياً

Gold_800x533_L_1629277477

الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة

LYNXNPEB730HT_L

الذهب عالمياً يرتفع فوق مستوى الـ 1950 دولار للأوقية