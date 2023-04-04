الذهب عالمياً يهبط لأقل من 2000 دولار للأوقية

الوكيل الإخباري -
تراجعت أسعار الذهب عالمياً مع نهاية التداولات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار في مشهد لا يتكرر كثيرا بالأسواق.اضافة اعلان
وسيقوم المستثمرون بتقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات تراجعا ملحوظا في نشاط التصنيع الأمريكي وأثارت تخفيضات إنتاج أوبك + مخاطر تضخمية.
وفاجأت أوبك الأسواق يوم أول أمس الأحد بتخفيضات طوعية في إنتاج النفط، مما سبب ارتفاعات هائلة في أسعار الخام، إذ ينذر هذا القرار بعودة الضغوط التضخمية مرة أخرى ويهدد بفشل مسارات السياسة النقدية التشددية التي اتبعتها البنوك المركزية في الفترة الأخيرة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% عند 1979 دولار للأوقية.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.25% إلى 1996 دولار. ( investing
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