الذهب قرب أدنى مستوى في شهر بفعل ارتفاع الدولار

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل حاد.

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واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عند 1727.01 أمس الاثنين.



واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1749.10 دولار.



وتسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة بشكل سريع تقليل جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 18.88 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 868.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 2012.36 دولار. (الاقتصادية )