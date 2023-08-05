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السبت، 05-08-2023 08:58 ص

الذهب يُبرق والدولار يسقط بعد تقرير الوظائف الأمريكية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للسبائك.اضافة اعلان


وقالت وزارة العمل الامريكية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1940.86 دولار للأوقية، لكن سعر المعدن الأصفر انخفض 0.9% منذ بداية الأسبوع.

وأغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4 %  عند 1976.10 دولار.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.5 % مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. 

وتراجعت عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في 9 سعة أشهر.

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