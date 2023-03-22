الذهب يرتفع عالمياً وترقب لقرار رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول قرار الفائدة وسط تزايد التوقعات بأن يبطئ وتيرة تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي.

اضافة اعلان



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1984.30 دولار.



وتشير أداة فيدووتش التابعة لـ"سي.إم.إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 26.9 % أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بموقفه ويرفع الفائدة 50 نقطة أساس، فيما تتوقع بنسبة 73.1 % أنه سيرفعها 25 نقطة أساس.

يعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين المالي كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية، إذ إنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

