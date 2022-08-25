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الخميس، 25-08-2022 01:51 م

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، الخميس، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثا عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة).


وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% إلى 1777.60 دولار
وتبدأ الندوة الاقتصادية الخميس وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الجمعة.


ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزا جديدا للمعدن النفيس.

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