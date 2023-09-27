الذهب ينخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ شهر

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث أجرت الأسواق تعديلات على سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1915 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1896 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 22 آب الماضي.



وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، يوم أمس الثلاثاء، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 10 أشهر، إثر تنامي توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان



وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر كانون الأول القادم بنسبة 0.85% أو ما يعادل 16.8 دولار لتصل إلى 1919.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة الثامن عشر من آب الماضي.

