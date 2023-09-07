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تقرير: توقعات بتباطؤ النمو العالمي في 2024 بسبب الفائدة المرتفعة

 
الخميس، 07-09-2023 10:36 ص

تقرير: توقعات بتباطؤ النمو العالمي في 2024 بسبب الفائدة المرتفعة

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الوكيل الإخباري - بيّن تقرير اقتصادي بريطاني، أن أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار في الاقتصادات الكبرى يعني أن النمو العالمي من المُرجح أن يتباطأ العام المقبل 2024.

وأوضح التقرير، أن التوقعات تشير إلى انخفاض ناتج النمو العالمي ليصل إلى 2.1% في 2024، عن نسبة 2.4% التي من المتوقع أن يسجلها الاقتصاد العالمي نهاية هذا الحالي.

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ورفع اقتصاديون توقعاتهم لأداء هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة، بسبب الطلب الاستهلاكي القوي، وأسواق العمل القوية بشكل غير متوقع.

وحذّر التقرير، من أن ارتفاع الطلب المستمر من شأنه أن يبقي التضخم العالمي مرتفعاً لفترة أطول، ما يجبر واضعي أسعار الفائدة في الاقتصادات المُتقدمة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.


وأضاف أنه في كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيكون هناك ركوداً لكنه سيأتي لاحقا.

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