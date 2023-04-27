الذهب عالمياً يزداد بريقاً وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2005.20 دولار.وهبط مؤشر الدولار 0.1 % خلال اليوم الخميس، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الأربعاء بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.