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الأحد، 11-06-2023 09:53 ص

السعودية ترفع أسعار مواد الطاقة في حزيران

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، رفع سعر البترول المسال والكيروسين في السوق المحلية.

وجاء رفع الأسعار بنسبة 5.5% لغاز البترول المسال (أسطوانات الغاز) و14.8% للكيروسين في الأسواق المحلية بداية من شهر يونيو.

وبذلك ارتفع سعر غاز البترول المسال من 0.90 ريال إلى 0.95 ريال، فيما صعد سعر الكيروسين من 0.81 ريال إلى 0.93 ريال. 

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على الناحية الأخرى ثبتت شركة أرامكو أسعار البنزين والديزل.

وخفضت المملكة العربية السعودية من إنتاجها للنفط بمليون برميل يوميًا خلال شهر يونيو بعد اجتماع أوبك بلس الأخير في محاولة لإعادة رفع أسعار النفط عالميًا بعد هبوطها، فيما التزمت بقية دول المجموعة بالإبقاء على مستويات الإنتاج الأخيرة حتى نهاية 2024.

ويذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السعودي يسجل 2.7% عن شهر إبريل وينتظر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لشهر مايو في نهاية هذا الأسبوع.

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