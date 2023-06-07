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الأربعاء، 07-06-2023 02:06 م

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 5%

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الوكيل الإخباري - توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023.اضافة اعلان


وذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.

وأشارت إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين "السايبور" و"الليبور" إلى متوسطاتها التاريخية.

ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط "من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم".

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