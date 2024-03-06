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الأربعاء، 06-03-2024 07:17 ص

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف

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الوكيل الإخباري - قالت متعاملون إن السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي لآسيا في نيسان المقبل بما يتماشى مع بعض التوقعات.

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وحددت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في نيسان إلى آسيا بـ 1.70 دولاراً للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي، وهو أعلى بقليل من الشهر السابق البالغة 1.50 دولاراً للبرميل.


وتوقعت السوق أن تبقي السعودية على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا دون تغيير أو رفعه بما يتراوح بين 10 سنتات و 20 سنتا للبرميل لشهر نيسان.


وانخفضت سعر البيع الرسمي لشهر نيسان إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 60 إلى 70 سنتا للبرميل.


ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر البيع الرسمي للخام المتجه إلى الولايات المتحدة.

 




 

 


 

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