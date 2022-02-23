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الأربعاء، 23-02-2022 04:01 م

السعودية: رصد مليون متر مربع مطورة وخالية في أحياء الرياض

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الوكيل الاخباري- كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، أن تطبيق المرحلة الثانية من النظام في مدينة الرياض كان أمرا إلزاميا بعد أن تم رصد خلال عملية حصر الأراضي، أحياء سكنية بلغ حجم الأراضي المطورة والخالية فيها أكثر من مليون متر مربع سكني وتجاري.

وقال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عبدالحميد الحماد، على هامش اللقاء التعريفي للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، في الرياض أمس، إن وجود أكثر من مليون متر مربع لأراض مطورة وخالية في أحياء في وسط مدينة الرياض، يعد بحسب النظام أراضي محتكرة.

وأضاف، تطبيق المرحلة الثانية من نظام الرسوم في مدينة الرياض كان أمرا إلزاميا بسبب المعطيات المتمثلة في الأسعار وحجم الطلبات الموجودة في السوق العقارية لمدينة الرياض، مبينا أن هناك معايير محددة بناء عليها يتم اتخاذ القرار في الانتقال للمراحل الثانية من نظام الرسوم الأراضي، منها مقارنة الأسعار في الأحياء مع دخل المواطن والقوة الشرائية، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

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