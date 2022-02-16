الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

إرادتان ملكيتان بتعيين خريس ودوجان

الأربعاء، 16-02-2022 04:10 م

السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق أوبك+

620d01f3423604212a14fe0c


الوكيل الاخباري-تحدثت "وول ستريت جورنال" عن أن الرياض تتجاهل دعوة واشنطن لزيادة الإنتاج النفطي، وتؤكد الالتزام باتفاق "أوبك+"، الذي تشارك روسيا فيه، مع اقتراب النفط من 100 دولار للبرميل.

وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أنه مع اقتراب النفط من 100 دولار للبرميل يتجاهل السعوديون الولايات المتحدة ويلتزمون باتفاق "أوبك+"، بما في ذلك مع روسيا، وسط الأزمة الأوكرانية.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم لن يضخوا المزيد من النفط لخفض أسعار الذهب الأسود، التي صعدت إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، على الرغم من الدعوات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bdf4c589-4e84-4618-b040-865bfec9c6b6

الصفدي يبحث مع وزير خارجية ولاية نبراسكا الأمريكية العلاقات الاقتصادية

620cfaa44c59b73dee2421ca

وزير الخارجية التركي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2IN9FR7GZ5Amysk0BrQQXaYnulAcbPJPXF2eUWEw

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

aq

التضخم وتقلبات الأسواق المالية وتأثير ذلك على كبرى الشركات العالمية في 2022

620cdbb64c59b76d4d357886

انتخاب السعودية رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط

شركة-شحن-بحري-505x300-1

ابو عاقولة: البضائع المستوردة من اوكرانيا للأردن شحنت قبل الازمة ولم تتأثر

أخبار متعلقة
نفط

أسعار النفط ترتفع عالميا

61f51b77423604460b4cf3ef

استئناف ضخ الغاز الإيراني إلى تركيا بكميات محدودة

c2efefca-6c9f-4a9a-ac4b-37229ef76cf7_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

61f3fc9142360430e6279298

انخفاض أسعار النفط عالميا

23-4-1200x675

النفط يبلغ أعلى مستوياته خلال 7 سنوات عالميا

120222323144521309565

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 1.6 مليار دينار