السعودية والإمارات والبحرين ترفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

الوكيل الاخباري- رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق أمس.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنكان المركزيان في قطر وسلطنة عمان أسعار الفائدة أيضا.



وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار.



وقال البنك المركزي السعودي في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي.

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