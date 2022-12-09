الجمعة 09-12-2022
الوكيل الاخباري

الصين: أكبر منصة لإنتاج النفط البحري بآسيا تدخل طور الإنتاج

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

زوجة الزميل المصور نادر أبو حية في ذمة الله

السعودية والصين تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

تقديم الورقة الثانية للامتحان الشامل للدورة الشتوية السبت

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله

القطاع التجاري ينتخب ممثليه السبت

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت دجن شرق نابلس

 
الجمعة، 09-12-2022 10:33 ص

السعودية والصين تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

٣


الوكيل الاخباري - أكد بيان مشترك في ختام القمة السعودية الصينية، الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، وتعزيز التعاون في المجالات التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقة الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

اضافة اعلان


في مجال الطاقة، أكد الجانبان أن تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة.


وأشاد الجانبان بحجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به السعودية من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة، وأشارا إلى أن تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين.


وأكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت الصين بدور المملكة السعودية في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
نفط٢

الصين: أكبر منصة لإنتاج النفط البحري بآسيا تدخل طور الإنتاج

ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

نفط

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 بالمئة

63920fb842360436a44b832a

وزارة النفط العراقية تصدر بيانا بخصوص أسعار الخام

6391be474236044644187d1c

هل يصل سعر الدولار لـ50 جنيها في مصر؟

تا

كتلة (التاجر) تدعو للمشاركة بانتخابات غرفة تجارة عمّان

أخبار متعلقة
1669381952153

ارتفاع طفيف على أسعار النفط

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

النفط عالمياً قرب أدنى مستوياته في شهرين

maxresdefault

الصين تطرح مكونا أساسيا لأكبر شمس اصطناعية من الطاقة النظيفة

f011ebab-197181

أسعار النفط عالمياً تسجل ارتفاعاً طفيفاً

النفط

أسعار النفط تستقر عالمياً

637c678ed9556

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً