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الأحد، 31-10-2021 03:57 م

السعودية..6.7 مليار ريال فائض الميزانية لعام 2021

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية السعودية أن إيرادات المملكة السعودية من النفط تسجل 147.9 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2021.

وأضافت الوزارة أنها سجلت فائضا بلغ 6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وأن الإنفاق العام يصل إلى 236.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالي إيرادات المملكة وصل إلى 243.4 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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