الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

إربد الأكثر إقبالا على الاقتراع لغاية الـ9

استقرار أسعار البندورة والخيار اليوم

الأحوال المدنية تفتح أبوابها لتجديد الهويات الشخصية

المستقلة للانتخاب: ما يهمنا اليوم هو إعادة بناء الثقة مع جمهور الناخبين

فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة

المستقلة للانتخاب: أول مقترع سُجل في إربد وأول سيدة في الكرك

أردنيون يتوجهون للمشاركة في إنتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان

فتح صناديق انتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمّان

الأرصاد: زخات خفيفية من المطر اليوم

الجمارك تعقد ورشة عمل إقليمية حول التطوير القيادي والإداري

الثلاثاء، 22-03-2022 09:24 ص

الشارقة تسعى لجمع نحو 750 مليون دولار من أول إصدار صكوك 2022

image


الوكيل الاخباري - تعود إمارة الشارقة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى في 2022 لجمع ما يربو إلى 750 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 8 سنوات، بحسب ما أظهرته وثيقة.

وأظهرت الوثيقةأن الإمارة الخليجية فوضت بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح المزمع بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك البحرين وبنك الشارقة كمرتبين للإصدار المنتظر.

وقال مصدر مصرفي إن الإمارة بدأت سلسلة من العروض الترويجية لمستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الطرح المنتظر منوها إلى أن حجم الإصدار سيتراوح ما بين 500-750 مليون دولار.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
320221015305144333035

ارتفاع أسعار النفط عالميا

Screenshot_18

نفط "خام برنت" يقفل تداولاته بأكثر من 115 دولار للبرميل

62386f7c4c59b749e825f4fd

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

271169

ارتفاع معدل البطالة 1% في الربع الأخير من 2021

1635694736_984_557551_manamabahrain

البحرين: الوصول لنقطة التعادل في الميزانية بحلول 2024

1020218154924378996693

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين

أخبار متعلقة
1635694736_984_557551_manamabahrain

البحرين: الوصول لنقطة التعادل في الميزانية بحلول 2024

Untitled-1-246

البحرين تمنح بينانس رخصة لإدارة وتداول الأصول المشفرة

b5f1e811-9b8c-46c2-9a97-290756554029_16x9_1200x676

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي