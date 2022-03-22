الشارقة تسعى لجمع نحو 750 مليون دولار من أول إصدار صكوك 2022

الوكيل الاخباري - تعود إمارة الشارقة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى في 2022 لجمع ما يربو إلى 750 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 8 سنوات، بحسب ما أظهرته وثيقة.



وأظهرت الوثيقةأن الإمارة الخليجية فوضت بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح المزمع بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك البحرين وبنك الشارقة كمرتبين للإصدار المنتظر.



وقال مصدر مصرفي إن الإمارة بدأت سلسلة من العروض الترويجية لمستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الطرح المنتظر منوها إلى أن حجم الإصدار سيتراوح ما بين 500-750 مليون دولار.

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