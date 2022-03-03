الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 09:13 ص

الشركاء التجاريون لروسيا.. الدولة العربية تحتل مركزاً متقدماً

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الوكيل الاخباري- تعد الصين أهم شريك تجاري لروسيا، إذ تمثل صادراتها 13.4% من إجمالي صادرات الصين، استناداً إلى بيانات من حلول التجارة العالمية المتكاملة (WITS)، وهو برنامج تجاري للبنك الدولي.

فيما تأتي هولندا في المرتبة الثانية، ويرجع هذا إلى ما يسمى بتأثير روتردام. وهو أكبر ميناء أوروبي، وتظهر دائما كوجهة في العديد من إحصاءات التجارة، حتى لو تم تفريغ البضائع هناك ثم نقلها عبر نهر الراين إلى ألمانيا أو عبر القناة الإنجليزية إلى إنجلترا.

كما تسلط أحدث الأرقام الضوء أيضاً على أهمية العلاقة التجارية بين روسيا وألمانيا، حيث صدرت روسيا بشكل أساسي النفط الخام والغاز الطبيعي بقيمة 19.4 مليار يورو إلى ألمانيا، تمثل 59% من واردات الغاز الروسي إلى ألمانيا، كما زودت روسيا ألمانيا بالمعادن والنفط ومنتجات فحم الكوك والفحم.

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