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الجمعة، 01-07-2022 10:10 ص

الصين : إستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 47.68 مليار دولار

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، استقطبت الصين رساميل أجنبية بقيمة 47.68 مليار دولار أميركي لمشروعات رئيسية ذات تمويل أجنبي تصل القيمة الاستثمارية التعاقدية لكل منها 100 مليون دولار أميركي على الأقل، بزيادة 40.3 بالمئة على أساس سنوي .

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وبحسب البيانات، فإن هذا المبلغ يمثل 54.3 بالمئة من الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في أنحاء البلاد خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام.


وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، أن مجموعة من الشركات العالمية سارعت لتوسيع أعمالها في الصين، وهو ما يعبر عن ثقة راسخة في السوق الصينية والآفاق الطويلة الأجل لأعمالها في الصين.


وقالت إن الوزارة ستواصل حشد الدعم للمشروعات الرئيسية ذات التمويل الأجنبي، وتساعد على حل الصعوبات التي تواجهها الشركات.

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