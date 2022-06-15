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الأربعاء، 15-06-2022 08:16 ص

الصين ترفع أسعار البنزين والديزل

الصين علم


الوكيل الإخباري - أعلنت الصين رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل، اعتباراً من اليوم الأربعاء، بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط الدولية.

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وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي، إن أسعار التجزئة للبنزين والديزل سترتفع بمقدار 390 يواناً (حوالي 57.8 دولار أميركي) و 375 يواناً للطن، على الترتيب.


ويمثل هذا التعديل الصعود الـ11 في أسعار الوقود منذ نهاية العام الماضي 2021.
وبموجب آلية التسعير الحالية، فإذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يواناً للطن وبقيت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، يتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين، وفقاً لذلك.


وطُلب من أكبر ثلاث شركات نفط في الصين وهي: شركة النفط الوطنية الصينية، وشركة النفط والكيماويات الوطنية الصينية، وشركة النفط البحري الوطنية الصينية، الحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

 

بترا


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